Вечер, посвящённый сочинениям мексиканца Карлоса Чавеса. Несмотря на впечатляющую карьеру дирижёра, руководителя консерватории и просветителя, Чавес остался в памяти прежде всего композитором — радикальным авангардистом, пропагандировавшим в Мексике Стравинского и Сати и всю самую остроактуальную музыку XX века, дружившим с Варезом и Кауэллом и пытавшимся поженить достижения музыкального авангарда с доколумбовым искусством и индейской культурой. Чавес был удивительной и очень крупной фигурой. Сравнить Чавеса можно было только с его земляком Диего Риверой, или с композиторами «большого северного соседа». В музыке Чавеса звучат вихри мексиканской революции, свидетелем которой он был, музыка индейцев — потомков древних цивилизаций и, наконец, воображаемая музыка самих этих цивилизаций, которую можно услышать в его «Токкате для ударных», шедевре для шести перкуссионистов, и «Хочипили» — это сочинение носит подзаголовок «воображаемая ацтекская музыка». Квартет Soli I и квинтет Soli II — примеры исследований Чавеса в области камерной музыки и ансамблевой игры: плотная, подвижная, постоянно меняющаяся форма, похожая на мускулистый мыслящий океан.