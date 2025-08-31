Группа исполнит не только известные композиции, но и познакомит слушателя с редкими музыкальными экземплярами на 7 языках: русский, французский, английский, итальянский, испанский, немецкий и грузинский. Программа охватывает хиты исполнителей разных стран и эпох: от Эдит Пиаф, Мирей Матье, ABBA и Фрэнка Синатры до Адриано Челентано, Ricchi e Poveri, Хулио Иглесиаса и музыки советского кино. Кто выступает: Elena et les garcons (Элена и ребята) — известный мультиязычный проект в России. Цель проекта — сохраняя в музыкальной программе иностранные традиции и культуру, погрузить слушателей в уникальную атмосферу разных стран. Главной особенностью команды является то, что её создатель и солистка — Елена Липаева – певица-полиглот. Коллектив выступал с сольными концертами в Государственном Кремлевском Дворце, Московском международном Доме музыке и театре им. Маяковского, регулярно ездит с гастролями по филармониям и концертным залам России, СНГ и Европы. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт вид на вечернюю Москву, а также бар. Сбор гостей с 16:00, начало концерта в 17:00