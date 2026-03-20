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Коллаборация двух лейблов. Встречаются две большие музыкальные семьи. Диджеи, музыканты, коллекционеры винила и друзья с отменными муз-вкусами на двух танцполах клуба. Андрей Попеску Валик Дима Фомичев Денис Альтерлео Илья Шаповалов и резиденты музыкального ателье
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