Коллаборация двух лейблов. Встречаются две большие музыкальные семьи. Диджеи, музыканты, коллекционеры винила и друзья с отменными муз-вкусами на двух танцполах клуба. Андрей Попеску Валик Дима Фомичев Денис Альтерлео Илья Шаповалов и резиденты музыкального ателье