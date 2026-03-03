Стихи Есенина — это нечто быстрое, дышащее, живое. Скорость чувства, которое догоняет тебя через сто лет и бьёт точно в цель, в самое сердце. Чтобы удержать этот бешеный ритм, запустили вторую коллаборацию с художественной группировкой Territory. Ведь кто, как не эта самобытная команда, умеет ловить волну эмоций и не даёт ей разбиться о берег условностей. Territory — про отсутствие дистанции. Артисты не играют в поэзию, они становятся её проводниками, пропуская каждую строку, точно электрический разряд, через себя. Слова обретают плотность, становятся жестом, взглядом, движением. Музыкальные инструменты в их руках — будь то баян, гитара или кахон — не аккомпанируют, а продолжают этот разговор на своём, песенном языке, добавляя ему резкости, тепла и трепета. В итоге получается чистая энергия. Не спектакль и не привычный концерт, а состояние, подхватываемое всем залом. Момент, когда есенинский мир перестаёт быть далёким и становится твоим собственным: обжигающим, щемящим, понятным. Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности. Художественная группировка Territory — команда профессиональных артистов театра и кино, создающая музыкально-поэтические перфомансы. Разрушают формальные рамки, превращая каждую работу в живой эксперимент со словом, звуком и театральным действием. Их территория — это пространство встречи культурных эпох, где поэзия и музыка становятся универсальным языком для прямого диалога между зрителем, артистами и великими личностями прошлого.