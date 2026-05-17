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Музыкальная прогулка на корабле

Теплоход «РИО-4», Ленинградское шоссе, 51

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Завершение:

от 2000₽ до 7000₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Река, музыка, настроение. Это круиз, где каждый аккорд и каждый поворот реки подарят тебе особое настроение. Расслабься, насладись видами и позволь музыке вести тебя вперёд. Что тебя ждёт: • Живой звук — профессиональные музыканты исполнят хиты разных эпох: от классики и джаза до современных поп?композиций • Речная прогулка с панорамным видом — наслаждайся живописными пейзажами города с воды. Силуэты знаковых достопримечательностей и плеск волн создадут неповторимую атмосферу уюта и свободы • Кухня и бар на борту — ты можешь заказать блюда и напитки прямо во время круиза Посадка гостей на теплоход: 13:30 - 14:55 Отплытие теплохода: 14:00 Теплоход следует по маршруту: Северный речной вокзал — Канал имени Москвы — парк имени Льва Толстого — Северный речной вокзал. Остановки на маршруте не предусмотрены. Посадка и высадка производятся только в точке отправления — у Северного речного вокзала (причал №1).

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