«Феномен Культуры» и Фонд «Обнажённые сердца» приглашают на благотворительный вечер, где искусство становится возможностью поддержать важную работу. Все средства от продажи билетов будут направлены на программы помощи Фонда людям с аутизмом и другими нарушениями развития и их семьям Под роскошным куполом Петровского путевого дворца для тебя прозвучат шедевры классической музыки и знаменитые мелодии из кино. В сиянии тысячи свечей ты услышишь произведения разных жанров — от изящных танцевальных мотивов до страстного танго, от лёгкой лирики до насыщенных, драматичных композиций. Фонд «Обнажённые сердца» был основан Натальей Водяновой в 2004 году. Его миссия — создавать общество, открытое к людям с особенностями развития, развивая системную профессиональную поддержку и инклюзию в образовании, трудоустройстве и досуге. «Феномен Культуры» верит, что искусство способно не только дарить эмоции, но и объединять людей вокруг важных идей. Поэтому в этот вечер музыка станет способом поддержать тех, кому необходима помощь, а красота искусства — частью большого доброго дела.