Услышишь главные хиты легенды мирового джаза в сиянии тысячи свечей в изысканной атмосфере старинной усадьбы XIX века. Растворишься в магии звука и света и создашь незабываемые впечатления. Программа: Знаковые композиции из репертуара великого Фрэнка Синатры, ставшие классикой джазовой музыки: «Fly me to the moon», «Strangers in the nights», «New York, New York», «Come fly with me» и многие другие. Исполнители: Голосом вечера станет Антон Ярославский — обладатель глубокого, бархатного баритона, ведущий джазовый исполнитель Москвы, солист Филармонии «Дубрава», лауреат международных конкурсов и фестивалей. Музыкальное сопровождение создадут ведущие джазовые инструменталисты столицы, настоящие мастера звука и импровизации. Для зрителей с категорией билета «А» за 45 минут до начала концерта будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. К категории «А» относятся билеты 1-2 ряда. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. 18 апреля в 16:00 и 19:00 концерты Продолжительность 1 час 15 минут