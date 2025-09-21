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Музыка & Цветы: джаз во дворце

Петровский путевой дворец, Ленинградский проспект, 40с5

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от 3900₽ до 6900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Петровский Путевой Дворец, славящийся своими изысканными балами и роскошными музыкальными вечерами. Жемчужина московской архитектуры распахнет свои двери для каждого из зрителей концертной компании «Феномен Культуры». Под величественным куполом, в сиянии тысячи свечей для тебя прозвучат культовые джазовые композиции. Гармония фортепиано сольётся с магическим тембром саксофона, а глубокий, проникновенный голос коснётся струн твоей души. Насладись каждым элементом вечера в уникальной атмосфере и неповторимой эстетике: угостись бокалом игристого, пройдись по старинным историческим залам, ощути атмосферу праздника и торжества. Прочувствуй каждую ноту, растворясь в магии музыки и свете тысячи свечей. Создай неповторимые воспоминания на самом чарующем концерте. Самые блистательные и яркие, знаменитые и дорогие сердцу джазовые мелодии прозвучат под величественным куполом Петровского Путевого Дворца. Лучшие произведения из репертуара Эллы Фитцджеральд, Фрэнка Синатры, Нины Симон, Луи Армстронга и других звезд XX века: «Fly me to the moon», «Feeling good», «Summertime» и многие другие. Голосом вечера станет Алиса Кокова, ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, актриса театра им. Шаляпина, лауреат множества фестивалей. А музыкальную ткань будет создавать Alliance Jazz Band — сообщество талантливых исполнителей, мастеров звука и импровизации. Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю знаменитого Путевого Дворца. К категории «А» относятся билеты 1-3 ряда. Дресс-код: «Cocktail» Обращаем внимание, в случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет. Продолжительность 1 час 15 минут. Концерты в 16:00 и 19:00

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