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Музыка объединяет: караоке на русском жестовом языке «Жестовая песня»

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Вечер жестовой песни по всем правилам караоке: свои номера, видео под каждое выступление и зал, который подпевает. У жестовой песни есть свои конкурсы, фестивали и преданная публика. Исполнители готовят номер так же тщательно, как вокалисты: переводят смысл песни на русский жестовый язык, ловят ритм и темп, работают с мимикой и пластикой. 17 ноября устраивают для этого жанра караоке-вечер. Исполнители по очереди выходят со своими песнями, за каждым номером идёт видео, смонтированное специально под него. Зал подпевает как удобно: голосом, на РЖЯ или просто в такт. Ведущая: Дарья Катиди — актриса театра «Недослов», преподаватель по мастерству актёра РГСАИ. Хочешь выйти на сцену? Заполни анкету до 5 ноября: https://forms.yandex.ru/cloud/68f6505949363920aeee7c7d/ Под каждое выступление видео монтируется заранее, поэтому заказать песню в день караоке не получится. Событие входит в программу Недели толерантности 2026. С 16 по 19 ноября Еврейский музей и центр толерантности проводит Неделю толерантности 2026 «Культура объединяет». Четыре дня лекций, музыки, кино и встреч о том, как традиции, язык, мода и искусство разных народов помогают людям услышать друг друга. Неделя проходит под эгидой ЮНЕСКО и входит в программу Года единства народов России.

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