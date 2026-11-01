Августин Гришин и группа «Длина Дыхания» много лет привозят из путешествий музыкальные инструменты, и сейчас в их коллекции больше сотни. Из этих поездок и выросла программа: музыкальный рассказ о народах, которые живут на нашей планете, и о том, как по-разному они звучат. Прозвучат африканские барабаны, австралийский диджериду, сибирский варган, тибетские поющие чаши, горловое пение и флейты, а ещё русские народные и авторские песни группы. Музыканты покажут, что звук можно не только слышать, но и потрогать, что некоторые инструменты умеют подражать голосам природы и что главный музыкальный инструмент — твоё собственное тело. В финале общий джем: каждый выберет себе инструмент и сыграет вместе с музыкантами. Инструментов хватит на всех. Событие входит в программу Недели толерантности 2026. С 16 по 19 ноября Еврейский музей и центр толерантности проводит Неделю толерантности 2026 «Культура объединяет». Четыре дня лекций, музыки, кино и встреч о том, как традиции, язык, мода и искусство разных народов помогают людям услышать друг друга. Неделя проходит под эгидой ЮНЕСКО и входит в программу Года единства народов России.