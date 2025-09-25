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Музыка из фильмов. Группа «Джаз поэмы»

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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от 700₽ до 1200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Музыка звучащая в культовых фильмах, вдохновляющая героев, создающая атмосферу волшебства, любви и интриги. Теперь ты услышишь её в живом исполнении уникального коллектива «Джаз поэмы». Это музыкальное путешествие по золотым страницам кинематографа. В программе — песни, которые давно вышли за рамки саундтреков и стали самостоятельными звёздами музыкального экрана, погружая в атмосферу старого Голливуда, Бродвея и советского кино с лёгкой и изысканной импровизацией. В программе: «Moon River» (Завтрак у Тиффани) «Ветер перемен» (Мэри Поппинс, до свидания) «I Wanna Be Loved By You ( В джазе только девушки) «Три года ты мне снилась» (Большая жизнь) «My Favorite Things «(Звуки музыки) «City of Stars» (La La Land) «That's Life» (Джокер 2) и другие Джаз Поэмы — это атмосферный джазовый проект, созданный вдохновением и творческой силой двух талантливых музыкантов: Маргарита Буракова — вокал, нежный и глубокий, как сама поэзия. Елизавета Савченко — фортепиано, чувственное и точное музыкальное сердце проекта. Этот дуэт объединил джаз и поэзию в новом выразительном формате, где каждая композиция — это отдельная история. Зрители не просто слушают музыку, они проживают её, погружаясь в живой поток эмоций: от восторженной любви до тонкой грусти.

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