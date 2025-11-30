Музыка без границ
улица Орджоникидзе, 1
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от 2500₽ до 3500₽
Возраст 12+
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Про событие
Полюбившиеся всем легендарные российские электронщики — Олег Гуртовой и группа Вега, а также невероятные и безумно экспрессивные ребята из запомнившейся всем рок-группы Альтакс представят свои новые шедевры. Помимо электронной музыки и тяжёлого рока, прозвучат песни группы Битлз, номера молодых вокалисток, вьетнамские шедевры от чарующего своим глубоким и проникновенным вокалом Ana To Li, авторские песни выдающегося журналиста, ведущего и политолога Roman Gazenko. Конечно же, будут и другие сюрпризы.
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