Полюбившиеся всем легендарные российские электронщики — Олег Гуртовой и группа Вега, а также невероятные и безумно экспрессивные ребята из запомнившейся всем рок-группы Альтакс представят свои новые шедевры. Помимо электронной музыки и тяжёлого рока, прозвучат песни группы Битлз, номера молодых вокалисток, вьетнамские шедевры от чарующего своим глубоким и проникновенным вокалом Ana To Li, авторские песни выдающегося журналиста, ведущего и политолога Roman Gazenko. Конечно же, будут и другие сюрпризы.