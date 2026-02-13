На лекции-дегустации будут разбирать три легендарные пары: – Рембрандт и Саския: Свет и нежность Рембрандт обожал свою жену Саскию и писал её бесконечно. Ты узнаешь, как их любовь наполнила его картины тем самым «золотым» светом и почему даже спустя столетия его портреты кажутся такими теплыми и живыми. – Сальвадор Дали и Гала: Сумасшедшая любовь и общий успех Эта пара была настоящим «взрывом». Гала была для Дали всем: и матерью, и моделью, и менеджером. Будут обсуждать, как эта женщина превратила странного художника в мировую звезду и почему Дали подписывал свои картины их общим именем. – Амедео Модильяни и Анна Ахматова: Встреча в Париже Короткий, но очень красивый роман итальянского художника и великой русской поэтессы. Будут воссоздавать историю их прогулок по Парижу и посмотрят, как их мимолетная встреча оставила след в рисунках Модильяни и стихах Ахматовой. Лекторы: Наталья Лавренова – искусствовед, лектор, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор ТГ канала «Искусству быть!». Андрей Козинов – сомелье, лектор учебного центра Романа Торощина, специалист по молекулярной кухне, миксологии и алгоритмике создания коктейлей и напитков.