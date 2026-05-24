Авторская экскурсия, где для тебя приоткроют завесу личной жизни двух титанов сюрреализма и кубизма. Ты проследишь, как любовь, одержимость и сложные отношения преображались в знаменитые холсты, формируя уникальный язык искусства. В центре внимания — женщины, ставшие иконами в тени гениев: — Гала — королева сюрреализма Елена Дьяконова — главная и единственная муза Сальвадора Дали. Ты разберёшь, как их мистическая эмоциональная связь превратила провинциального художника в мировую знаменитость. — Женщины Пабло Пикассо — «розы и тернии» гения В сравнении с личной жизнью Дали Пабло Пикассо не отличался постоянством. Рождение нового стиля он проживал через смену своих муз. Ты пройдёшь путь великого кубиста от нежной Фернанды Оливье через элегантную Ольгу Хохлову к трагической Доре Маар. Драма, развернувшаяся в стенах мастерской, нашла своё отражение на известных холстах. В программе: — знакомство с экспонатами галереи через призму влияния женщин-муз на творчество двух испанских гениев; — анализ трансформации образов в работах мастеров; — обсуждение культурных и социальных контекстов времени; — истории любви, ставшие сюжетами для великих полотен; — ответ на вопрос: как личные и интимные отношения формируют историю искусства. Ведущая: Варвара Шишканова — искусствовед, экскурсовод, медиатор.