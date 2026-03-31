Камерный мужской вечер в банном формате: с теплом, неспешным общением, вкусной едой и живым разговором о том, как выстраивать свою жизнь, проходить вызовы и находить опору в непростые периоды. Главный гость вечера — Валерий Костренков. Встреча пройдет в формате открытого разговора на тему: «10 принципов счастья: опыт привлечения денег и решения жизненных вызовов». Это будет не лекция в классическом смысле, а живая встреча в кругу близких по духу людей, где можно совместить телесную перезагрузку, отдых и глубокое общение. В программе — баня, ужин, неформальный нетворкинг и разговор о жизненном опыте, выборе, внутренней устойчивости и личных принципах. О спикере: Валерий Костренков — предприниматель, инвестор в недвижимость с 15-летним опытом, резидент клуба «Гордость». В своей практике соединяет стратегическое мышление, опыт прохождения сложных этапов и прикладной взгляд на то, как выстраивать устойчивую жизнь и принимать сильные решения. В стоимость входят еда и напитки. На территории есть бесплатная парковка. Точная локация будет отправлена после регистрации. Бронирование в телеграм канале.