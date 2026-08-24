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Музейная арт-терапия

Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, улица Волхонка, 14с6

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Завершение:

3700₽
Возраст 16+

Про событие

Экскурсия с элементами арт-терапии для тех, кто хочет научиться подмечать характерные детали, понимать символы, характер мазка и настроение цвета на картинах мастеров 19–20 веков, а через них лучше понимать себя. Что тебя ждёт: В центре внимания — 11 ключевых художников европейского искусства: Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Винсент ван Гог, Поль Гоген, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Анри Руссо, Василий Кандинский, Марк Шагал. Ты узнаешь: — почему Дега снова и снова обращался к теме балета — какие события повлияли на формирование голубого периода Пикассо — в чём различие между импрессионизмом и фовизмом — почему пуантилисты создавали изображения с помощью точек — зачем Моне писал один и тот же мотив при разном освещении — почему Шагал начал изображать мир как пространство сна — что такое синестезия и как она связана с живописью Кандинского — какую работу Ван Гог завершил незадолго до своей смерти Эта экскурсия не только про искусствоведение, но и про встречу с самим собой через искусство. Встречу проводит Александра Солдатова — сертифицированный арт-терапевт, художник-дизайнер и спикер об искусстве в проектах «Культограм» и «Своё поле». Продолжительность: 2-2,5 часа

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