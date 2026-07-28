Эта экскурсия с элементами арт-терапии для тех, кто хочет научиться подмечать характерные детали, понимать символы, характер мазка и настроение цвета на картинах мастеров 19–20 веков, а через них лучше понимать себя. Что тебя ожидает: В центре внимания — 11 ключевых художников европейского искусства: Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Винсент ван Гог, Поль Гоген, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Анри Руссо, Василий Кандинский, Марк Шагал. Ты узнаешь: — почему Дега снова и снова обращался к теме балета; — какие события повлияли на формирование голубого периода Пикассо; — в чём различие между импрессионизмом и фовизмом; — почему пуантилисты создавали изображения с помощью точек; — зачем Моне писал один и тот же мотив при разном освещении; — почему Шагал начал изображать мир как пространство сна; — что такое синестезия и как она связана с живописью Кандинского; — какую работу Ван Гог завершил незадолго до своей смерти. Эта экскурсия не только про искусствоведение, но и про встречу с самим собой через искусство. Встречу проводит Александра Солдатова — сертифицированный арт-терапевт, художник-дизайнер и спикер об искусстве в проектах «Культограм» и «Своё поле». Важно. Группа не более 3-х человек Проведение возможно только при покупке билетов не позднее, чем за сутки до мероприятия. Билеты в музей включены в стоимость экскурсии.