Возраст 16+
Выставки
Про событие
Гурьянов, Цой, Новиков, Уорхол и Харинг на Cosmoscow 2026: питерский Музей-квартира Георгия Гурьянова покажет выездную экспозицию на главной московской арт-ярмарке. Мемориальная институция, посвящённая легендарному ленинградскому художнику и музыканту, представит в Москве некоммерческий стенд, на котором будут показаны важнейшие экспонаты из музейной коллекции: работы самого Гурьянова, Виктора Цоя и Тимура Новикова, а также артефакты, подаренные Гурьянову героями поп-арта Энди Уорхолом и Китом Харингом. Кроме того, посетители увидят не демонстрировавшийся ранее архивные произведения и произведения Гурьянова и Цоя из частных собраний. Даты: 4–6 сентября — публичные дни 4 сентября 12:00–21:00 (12:00–14:00 часы коллекционера, 14:00–21:00 публичные часы) 5–6 сентября 10:00–20:00 (10:00–12:00 часы коллекционера, 12:00–20:00 публичные часы) Ярмарка: https://kaverafisha.ru/moscow/events/cosmoscow-2026-318230
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи