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Cosmoscow 2026

Тимирязев-центр, Верхняя аллея, 6с1

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от 3250₽ до 3750₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Международная ярмарка современного искусства, которая представит ведущие галереи, а также новые проекты ключевых российских художников. Площадкой проведения станет двухэтажное выставочное пространство «Тимирязев Центр», которое вместит более 100 галерейных стендов, большое количество партнёрских и некоммерческих проектов Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Все произведения на стендах галерей доступны для покупки. Время посещения ярмарки: 4 сентября 12:00–21:00 (12:00–14:00 часы коллекционера, 14:00–21:00 публичные часы) 5–6 сентября 10:00–20:00 (10:00-12:00 часы коллекционера, 12:00–20:00 публичные часы) Правила посещения ярмарки: — Билеты можно приобрести только онлайн — Билет на групповую/индивидуальную экскурсию по ярмарке, а также услуги арт-консалтинга не включают в себя стоимость входного билета. Билет на посещение ярмарки необходимо приобретать отдельно на официальном сайте Сosmoscow. — Вход осуществляется строго во временной промежуток, указанный на билете — Вход закрывается за 30 минут до окончания работы ярмарки — Время нахождения на ярмарке не ограничено

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