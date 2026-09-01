Международная ярмарка современного искусства, которая представит ведущие галереи, а также новые проекты ключевых российских художников. Площадкой проведения станет двухэтажное выставочное пространство «Тимирязев Центр», которое вместит более 100 галерейных стендов, большое количество партнёрских и некоммерческих проектов Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Все произведения на стендах галерей доступны для покупки. Время посещения ярмарки: 4 сентября 12:00–21:00 (12:00–14:00 часы коллекционера, 14:00–21:00 публичные часы) 5–6 сентября 10:00–20:00 (10:00-12:00 часы коллекционера, 12:00–20:00 публичные часы) Правила посещения ярмарки: — Билеты можно приобрести только онлайн — Билет на групповую/индивидуальную экскурсию по ярмарке, а также услуги арт-консалтинга не включают в себя стоимость входного билета. Билет на посещение ярмарки необходимо приобретать отдельно на официальном сайте Сosmoscow. — Вход осуществляется строго во временной промежуток, указанный на билете — Вход закрывается за 30 минут до окончания работы ярмарки — Время нахождения на ярмарке не ограничено