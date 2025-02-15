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Music of Love

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 6000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В день всех влюбленных окунись в атмосферу романтики и музыки. Приходи в большой мультимедийный зал, где оживут самые трогательные и вдохновляющие мелодии! В программе вечера шедевры неоклассиков, завораживающие своей глубиной и изяществом, а также незабываемые саундтреки из культовых фильмов, таких как «Ла Ла Ленд», «Титаник» и «Красотка», которые перенесут тебя в мир любви и страсти. Тебя ждут современные хиты от признанных мастеров, таких как Sting, Adele и Queen, каждая нота которых наполнена эмоциями и искренностью. Это действительно уникальная атмосфера, где музыка соединяет сердца и создает невероятные воспоминания. Не упусти возможность провести этот особенный вечер в компании любимого человека, окруженные магией мелодий.

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