«Белым-бело» — откровенный новогодний концерт группы Мураками. Группа Мураками представит совершенно новую программу «Белым-бело». Это красивый, искренний и праздничный концерт с новым звучанием и особым настроением. И самое главное — Мураками выступят полным составом, чтобы подарить зрителям по-настоящему мощную и яркую встречу нового года. Зрителей ждёт тёплая атмосфера, любимые хиты в новом звучании, неожиданные сюрпризы, стихи и душевные разговоры. Это будет не просто концерт, а настоящее рождественское волшебство, в котором хочется улыбаться, загадывать желания и верить в чудеса.