Мур-Мур Фест
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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от 300₽ до 800₽
Возраст 16+
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Про событие
Фест, где ты сможешь выплеснуть эмоции через рейв или в комфорте наедине с самим собой, наслаждаясь музыкой. Четыре Часа Сна Куда пропала Элис? ВОРОНЕЖ1985 дешевый дофамин Sederzzz несква Приходи в удобное для тебя время, чтобы ты не стоял в очереди на входе и комфортно прошёл на мероприятие.
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