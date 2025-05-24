Алекса Гайич — известный сербский комиксист, работающий как иллюстратор со многими сербскими журналами, среди которых «Политикин забавник». Но в этот раз предлагаем поговоришь о нём как о мультипликаторе. Во-первых, Алекса — автор первого и все ещё единственного полнометражного мультипликационного фильма Edit i ja, созданного на базе его авторского комикса «Technotise». Во-вторых, он создал несколько потрясающих короткометражных анимационных фильмов. В-третьих, нет ничего лучше лекции, значительную часть которой занимает просмотр цртаног филма (букв. «рисованный фильм») на языке оригинала для тех, кто учит сербский, с русскими субтитрами для тех, кто просто любит мультики. Лекцию прочитает литературовед, югославист, преподаватель современного словенского и сербского языков Евгения Шатько.