СимфоМультимедия «Миры Миядзаки», посвящённый творческому союзу режиссёра Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси, благодаря которому на свет появились «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ветер крепчает», «Принцесса Мононоке» и другие шедевры аниме. В программу вошли саундтреки таких популярных фильмов, как «Унесённые призраками», «Ведьмина служба доставки, «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Ветер крепчает», «Принцесса Мононоке», «Мальчик и птица», «Небесный замок Лапута». Музыкальные темы в сочетании с видеоартом перенесут зрителей в атмосферу знаменитых аниме-историй, познакомят с храбрыми героинями, волшебными существами и персонажами, вдохновленными японским фольклором. Концерт является приглашением к разговору об отношениях между Человечеством и Природой. О том, как необходимо сохранять равновесие в отношениях между человеком и природой, тот естественный баланс, необходимый для жизни обоих.