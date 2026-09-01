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Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»

Московский продюсерский центр, улица Маршала Малиновского, 7

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Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 0+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

СимфоМультимедия «Миры Миядзаки», посвящённый творческому союзу режиссёра Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси, благодаря которому на свет появились «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ветер крепчает», «Принцесса Мононоке» и другие шедевры аниме. В программу вошли саундтреки таких популярных фильмов, как «Унесённые призраками», «Ведьмина служба доставки, «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Ветер крепчает», «Принцесса Мононоке», «Мальчик и птица», «Небесный замок Лапута». Музыкальные темы в сочетании с видеоартом перенесут зрителей в атмосферу знаменитых аниме-историй, познакомят с храбрыми героинями, волшебными существами и персонажами, вдохновленными японским фольклором. Концерт является приглашением к разговору об отношениях между Человечеством и Природой. О том, как необходимо сохранять равновесие в отношениях между человеком и природой, тот естественный баланс, необходимый для жизни обоих.

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