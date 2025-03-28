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Про событие
Фестиваль анимации и фантастики. Если в детстве ты мечтал путешествовать по космосу, подружиться с роботом или хотя бы понять, как работают эти загадочные взрослые, то добро пожаловать на фестиваль «Мультфильмы о будущем» в музее «АТОМ». На три дня ВДНХ превратится в портал в мир анимации: от классики Миядзаки до смелых короткометражек, от экранизаций Булычёва до VR-аттракционов, где можно буквально шагнуть в нарисованный мир. В программе — лекции, дискуссии про ИИ, мастер-классы по анимации и, конечно, музыка: оркестр исполнит легендарный саундтрек «Тайны третьей планеты», а культовый проект «Модель для сборки» устроит электронный рейв для тех, кто всегда мечтал о саундтреке своей киберпанк-реальности. Более подробная информация и программа на сайте фестиваля: https://future.multfest.ru/
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