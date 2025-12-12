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Мульт-квартирник

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Хочешь увидеть то, чего нет в интернете? Приходи на показ фестивальных мультфильмов на серьёзные взрослые темы. О страхе, памяти, времени. Три фильма-победителя: «Шкура зверя» (Всеволод Андрющенко) «Глобус» (Галина Гайдукова) «Улыбка, застывшая во времени» (Юлия Атаманская) После показа — встреча с режиссёрами-аниматорами. Узнаешь, как рождаются такие истории. Также на встрече будет рассказано о ротоскопировании — редкой технике анимации, в которой создан один из мультфильмов программы. Билет: 500 рублей. Студентам художественных/режиссёрских факультетов — 350 рублей. Запись в комментариях к посту: https://vk.com/wall-114426022_448185

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