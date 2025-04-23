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Муха Шума Муш

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 222₽ до 333₽
Возраст 0+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Странная вечеринка со странным описанием, но должно быть очень интересно. Будет играть музыка в жанрах HardCore и Noise. «Бззззззззззззз Муха шума муш Афтоматическим мушкетом стреляет крылышками Ф уши плакоукающих сущестф Орканисуем шестфие фо слафу мух Нас полюбифших фшифых Мерских и плешифых Такими какими есть мы Няшными*» В этот вечер выступят: где Сьюзн? / Бред Нелюбов / vnatyre / Никодим + секретные гости

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