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Можно ли верить изображениям из космоса?

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 6+

Про событие

В художественных и научно-популярных фильмах, на сайтах в интернете, в книгах и журналах мы часто видим изображения космических объектов и явлений. Они восхитительны и загадочны. Но правдивы ли они? Это фото или рисунки? Это работа ученых или Фотошоп? Может ли спутник-шпион разглядеть номер автомобиля и звёздочки на погонах? Что нужно знать, чтобы отделить факты от фантазии? О лекторе: Владимир Сурдин. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.

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