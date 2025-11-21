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Мозг: орган с историей

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Представь на секунду: в нашем организме есть орган, который весит всего 1,3-1,5 кг, но потребляет 20% всей энергии организма. Этот орган способен создавать целые миры, хранить миллиарды воспоминаний и управлять каждым твоим движением. Это мозг — удивительный орган, который до сих пор хранит множество секретов. На лекции ты узнаешь: — Как устроен мозг и какие функции выполняет каждый его отдел; — Об истории его изучения; — Почему возникают и как выглядят некоторые заболевания мозга; — Как проводилась диагностика, каковы были методы лечения заболеваний в древности и каковы они сейчас. Кто рассказывает? Анна Мирошниченко. Врач-патологоанатом и младший научный сотрудник одного из крупнейших медицинских центров России. Занимается посмертной и прижизненной диагностикой. Автор онлайн-проекта «Твой патологоанатом», в котором рассказывает про работу, про различные заболевания детей и взрослых с фото- и видеодемонстрацией случаев из своей практики.

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