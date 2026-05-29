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Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

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Завершение:

от 1700₽ до 5000₽
Возраст 6+

Про событие

Движения — важнейшая функция мозга. Почти две трети его нейронов помогают нам держать равновесие, ходить и бегать, осваивать новые навыки. Каждый жест рукой — это сложная и тонкая координация множества систем. На лекции разберут, как неуверенные и порой хаотичные движения младенца превращаются в ловкие и автоматические навыки. Поговорят о двигательной памяти, о роли дофамина и других нейромедиаторов. Обсудят миокины: выделяясь из работающих мышц, эти молекулы стимулируют нейросети и улучшают обмен веществ. Движения — самый полезный и гармоничный вариант нагрузки для нервной системы. Они поддерживают здоровье мозга и всего организма. Что происходит в коре больших полушарий, когда мы делаем первый шаг по направлению к цели или произносим слова? Почему движения приносят ощущение лёгкости и радости? И может ли именно в них скрываться самый простой и доступный способ сохранить ясность ума на долгие годы? О лекторе: Вячеслав Дубынин. Доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Специалист в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии. Популяризатор науки. Преподаёт на биологическом, медицинском и психологическом факультетах МГУ им. М. В. Ломоносова, а также читает циклы лекций и отдельные лекции на психологических факультетах вузов Москвы, в Сколково, корпоративных университетах крупных компаний.

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