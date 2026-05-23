Дай вторую жизнь журналам, и сделай из них мозаичные работы. Главным станут не картинки, но цвет. Это супер медитативный и приятный процесс. Гости будут делать мозаику из журналов и цветной бумаги, то есть из разных цветных кусочков «набирать» свой предмет изображения. На самом деле точно так же делается мозаика из камня, смальты, стекла, но на встрече будут самые обычные журналы, которым будет подарена вторая жизнь. Работы в данной технике всегда получаются лаконичными, стильными и завораживающими. Все материалы включены. Всего 8 мест Запись в ТГ