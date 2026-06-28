Музейная арт-терапия, на которой ты узнаешь, как психоанализ и сюрреализм переплелись в искусстве Дали, почему нелинейные образы способны говорить о наших чувствах точнее слов и как через творчество можно увидеть свои скрытые импульсы, мысли и мечты. Именно работы Зигмунда Фрейда когда-то подсказали сюрреалистам, где таится источник бесконечного вдохновения – в нашем бессознательном, во снах и свободных ассоциациях. Только там можно встретить слонов, стоящих на изящных, тонких ножках, горящего жирафа и даже часы, которые растают прямо на твоих глазах. Сальвадор Дали создал эти образы в стремлении познать самого себя. И тебя приглашают обратиться к сюрреалистическим символам для исследования своего собственного «Я» в окружении подлинных работ художника. Сюрреалистический сад Дали и его серия «Flora Dalinae» откроют путь к твоему личному внутреннему саду. Что тебя ждет? – погружение в сюрреалистическую символику Сальвадора Дали; – небольшой рассказ о влиянии Фрейда и образов подсознания на искусство; – мягкая арт-терапевтическая практика по созданию собственного сюрреалистического сада – рисование акрилом на холсте; – разбор образов, которые рождаются во время творчества; – атмосферная творческая встреча в тишине закрытой галереи, где каждый сможет услышать себя. Лектор: Ксения Ушакова – психоаналитический психолог, арт-терапевт, медиатор, член Национальной арт-терапевтической ассоциации, автор телеграм-канала «Образ.Символ.Слово».