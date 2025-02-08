«Мой король» (2015) + гастрономическое сопровождение
Старомонетный пер., 22, стр. 2
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и легкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кто был этот человек? Кем она стала рядом с ним? Тони предстоит долгая работа, которая излечит душу и смягчит сердце. Показ на языке оригинала, русские субтитры. Меню: батат гриль с хлопьями пармезана, шакшука по-домашнему, апельсиновый пирог апельсиновый с полентой, приветственный бокал игристого, кофе и чай. Перед началом – экскурсия по особняку, после – обсуждение фильма для всех желающих. Вернуть билет можно не позднее 24 часов до начала мероприятия. 13-00 сбор гостей. 13-30 начало показа.
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