Неизвестная писательница решила написать супер роман, историю современной Маты Хари, танцовщицы и шпионки. Её во всем поддерживает Муза, и в процессе сама писательница и зрители погружаются в придуманную историю, которая получается очень искренней и живой. Чем закончился этот придуманный роман и как он повлиял на саму писательницу? На сцене не только драматичная и где-то ироничная история, но и актриса, которая на твоих глазах и танцует на пуантах, соединяя балет и бокс, трайбл и хип-хоп. Глубина и лёгкость, психология и философия, правда и вымысел, отношения между родителями и детьми, страстные романы с мужчинами - всё это сплетается в этом неожиданном путешествии во внутренний мир женщины, которая мечтала о танцах и просто хотела быть любимой и любить. Первый показ на зрителя состоялся недавно в Гоа, в Индии, где зрители очень тепло приняли спектакль. Отмечая его многослойность, динамику, яркость и необыкновенную многогранность актрисы.