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Мостик день (Mostick Day)

Угол
Новорязанская улица, 29с4

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Завершение:

от 650₽ до 1200₽
Возраст 16+
Кино
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Музыка, арт, спорт и десятки интерактивов объединятся в одно большое событие, плавно переходящее в ночь. Дневной блок • Своп одежды, стикеров и разного арта (совместно с проектом «Добрые Вещи») • Арт-маркет • Кастом-зона и тату-уголок • Стрит-фуд и холодные напитки Интерактивы & Спорт • Беговой клуб • Арт-джем райтеров • Открытый пульт • Турнир по пинг-понгу • Турнир по бир-понгу • Танцевальный сайфер • Настольный футбол • Коллективный просмотр фильма «Выход через сувенирную лавку» Ночной блок Шоукейс от промокоманды Askesa + секретный гость. Подробности программы смотри в ТГ канале организатора: https://t.me/mostick_project Возрастные ограничения: до 22:00 — 16+ (до 16 лет только в сопровождении взрослых), после 22:00 — 18+.

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