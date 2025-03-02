О фильме: Париж, 1979 – 1980. Сара - певица в квартете, исполняющем музыку в стиле барокко, поёт «Плач Нимфы» Монтеверди, в то время как студент Паскаль всё дальше и дальше оттягивает момент написания диссертации по философии. Это история невозможной любви между двумя одинаково несчастливыми людьми, которые никогда не встретятся. Бронь по телефону.