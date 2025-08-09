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Москва, которую скрыли: 23 истории за 90 минут

Чистопрудный бульвар, м. Чистые пруды

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 0+

Про событие

Экскурсия для интеллигентных и искушённых слушателей. За полтора часа тебя ждут 23 удивительные истории: — Дома, улицы и места с неожиданным прошлым — Героиня «Марвела» на фасаде дома начала XX века — Тайны политзаключённых XIX века — Подпольные сквоты художников 80-х — Меценаты, промышленники и их наследие — Стили архитектуры и искусства, о которых ты не догадывался Как попасть: оставляй заявку в Telegram.

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