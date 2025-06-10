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Сезон 2024-2025 Московского поэтического слэма завершается. В суперфинале встретятся победители шести отборочных туров. Публика будет выбирать лучшего из лучших. Обладатели первых трех мест получат право представлять Москву на Всероссийском слэме.
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