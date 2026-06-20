Праздник для всех, кто любит лето, освежающие коктейли и классную музыку. Тёплым июньским днем для тебя соберут в одном месте десятки джинов, сделают вкусные освежающие коктейли и расскажут о самом популярном и самом загадочном крепком напитке — джине. На празднике ты попробуешь все самые смелые новинки производителей, узнаешь, как сделать дома коктейль не хуже, чем в крутом баре и отдохнёшь под классные треки хедлайнеров. За настроение будут отвечать проект South Banch и DJ NUZHDIN. Помни, что джин — это дЖИЗНЬ. Цена билетов: Стандарт — 3800 рублей Групповой на 4х человек — 12900 рублей ВИП — 12500 рублей Напитки, представленные для дегустации, продаже не подлежат.