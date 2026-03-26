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Московская Шумовая Мануфактура

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

М.Ш.М. отмечает своё пятилетие большим аудиовизуальным фестивалем. Будет разнородная и трансгрессивная программа, где будут сольные перформансы, программные выступления сайд-проектов МШМ, шумовые коллаборации сообщества, а также общий оркестровый сет, который проявится в завершении всего вечера. T_ERROR 404 george o-d Apocatastasis 8 Hz Acanto Datura Metel quefear Accasari Sx107 DRONING ROOM Athialowi [ bo:] с к о р л у п а Egor Efremov Trophallaxis your witch Kenotron garish cyborg хладна

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