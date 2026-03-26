М.Ш.М. отмечает своё пятилетие большим аудиовизуальным фестивалем. Будет разнородная и трансгрессивная программа, где будут сольные перформансы, программные выступления сайд-проектов МШМ, шумовые коллаборации сообщества, а также общий оркестровый сет, который проявится в завершении всего вечера. T_ERROR 404 george o-d Apocatastasis 8 Hz Acanto Datura Metel quefear Accasari Sx107 DRONING ROOM Athialowi [ bo:] с к о р л у п а Egor Efremov Trophallaxis your witch Kenotron garish cyborg хладна