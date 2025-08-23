По-настоящему жаркий летний музыкальный фестиваль. Тебя ждут: КРОУ Felidae NIGHTSTORY Elektroterapi Schwarztag Khmar Close to Human А ещё ярмарка, специальные гости и горячие танцевальные номера. Красиво наряжайся и пусть этот фестиваль станет запоминающимся событием уходящего лета.