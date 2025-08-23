Moscow Summer Fest: Кроу И др.
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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Завершение:
от 1400₽ до 1500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
По-настоящему жаркий летний музыкальный фестиваль. Тебя ждут: КРОУ Felidae NIGHTSTORY Elektroterapi Schwarztag Khmar Close to Human А ещё ярмарка, специальные гости и горячие танцевальные номера. Красиво наряжайся и пусть этот фестиваль станет запоминающимся событием уходящего лета.
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