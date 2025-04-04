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Moscow Fair: выставка кукол и мишек Тедди

ТЦ «Тишинка», Тишинская площадь, 1с1

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450₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Одно из самых уважаемых арт-событий в мире кукольной индустрии. На одной площадке организаторы собрали всё многообразие кукол и игрушек. Здесь и авторские куклы, рожденные фантазией талантливых современных художников-кукольников, и нестареющие Барби, Блайз, Тильды, куклы-младенцы Реборны, театральные марионетки и куклы в стиле гиперреализм. Не забыты и мишки: серьезные Потапычи и забавные Косолапые из мультфильмов и сказок, мишки Тедди из музейных коллекций и крошечные мишки высотой всего один сантиметр, мохеровые и плюшевые, с классическим дизайном и крейзи медведи, винтажные и современные. Традиционные разделы выставки: 1. Конкурс «Кукла года» от журнала «Кукольный Мастер» 2. Клиника для кукол 3. Медведариум 4. Куклатория 5. Товары для творчества и материалы для создания кукол и мишек. Специальным проектом выставки станет бесплатная квест-экскурсия «Приключения Алисы в стране кукол». Это своего рода сиквел к серии всемирно известных книг Льюиса Кэрролла, из которого ты узнаешь много нового о любимых персонажах, а также сможешь мысленно создать собственную вселенную «Приключений Алисы». Как Пудингу представили Алису, так и тебя познакомят с характерными героями и арт-объектами, которые могли бы стать новыми действующими лицами запутанных похождений сказочной девочки. На экскурсии ты повстречаешься с главной героиней — авторской куклой Алисой, созданной художницей Людмилой Постарнаковой. Квест-экскурсии будут проходить каждые два часа все дни проведения выставки. На выставке можно увидеть и коллекцию книг Льюиса Кэрролла с оригинальными иллюстрациями разных художников. Ты узнаешь, что Алиса стала вызовом для многих гениев: от первого иллюстратора книг Джона Тенниела до Сальвадора Дали. Будет представлен новый взгляд на Алису, который, по словам организаторов, расскажет больше, чем любой ученый или историк.

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