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Morning Routine | Oblako X Inside

Oblako, Большая Садовая улица, 5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Внимание: событие перенесено на 10.08.2025, 15:00. Дневная вечеринка под открытым небом на крыше легендарной гостиницы «Пекин». С 15:00 стартует open-air вечеринка, посвящённая дню рождения диджея M.E.E.R. До заката гостей ждёт сильный лайн-ап и атмосфера, которая бывает только летом. В этот вечер звучание переходит на новый уровень: в лайнапе заявлены близкие друзья именинника — KIRRU, RAFAELI, KIIDA, FUTURE FIRE, INAYA, NOT SUGAR и A.KOLESOV. Каждый из артистов отвечает за особую музыкальную энергию: от прогрессивного хауса до атмосферного техно. Стоимость входа — 1000 рублей с гостя. Рекомендуется заранее купить билет или забронировать столы, чтобы гарантировать себе место на одном из самых летних событий этого месяца.

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