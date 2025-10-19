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Morning coffee rave

«Депо. Москва» Фудмолл
Лесная ул., 20 стр.3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Москва, встречай рецепт идеального начала выходных! Ты устал от ночных тусовок но все еще хочешь драйва? Тогда тебя ждут: — Утро — Музыка — Кофе — Dj — Танцы Lineup : Dj Viik Dj Iren Ferrari Будешь пить кофе, танцевать и после знакомиться с мастерами на маркете 4 Сезона. — Танцы под зажигательные миксы. — Ароматный кофе в такт музыке. — Энергия живого диджея. — Такие же как ты люди — те, кто тоже не спит с утра, а зажигает. Вход бесплатный, необходима регистрация. Это будет Легендарно. А после кофе-рейва состоится Взаимно.Фест https://kaverafisha.ru/moscow/events/vzaimnofest-302621 — фестиваль, посвящённый многообразию общения и взаимодействия. Все вопросы по кофе-рейву: https://t.me/tomastulova

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