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Morning coffee rave

«Депо. Москва» Фудмолл
Лесная ул., 20 стр.3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Москва! Встречай рецепт идеального начала выходных. Morning coffee rave в Депо.Лесная на Маркете 4 Сезона. Ты устал от ночных тусовок но все еще хочешь драйва? Тогда тебя ждут: — Утро — Музыка — Кофе — Dj — Танцы Будешь пить кофе, танцевать и после знакомиться с мастерами на маркете 4 Сезона. — Танцы под зажигательные миксы. — Ароматный кофе в такт музыке. — Энергия живого диджея. — Такие же как ты люди — те, кто тоже не спит в 11 утра, а зажигает. Вход бесплатный, необходима регистрация. Все вопросы: https://t.me/tomastulova Для тебя за пультом: 16.08. 11.00:12.00 dj Viik 12.00-13.00 dj Iren Ferrari 17.08 11.00-12.00 dj Puella Noize 12.00-13.00 dj CHRISTIAN

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