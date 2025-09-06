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Morning Coffee Club x DK Crystall
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Еда
Про событие
Больше пространства, ещё интереснее лайн-ап и та самая атмосфера дневных вечеринок Morning Coffee Club. На территории будет всё, чтобы провести день круто: кофе (и не только кофе), маркеты, пинг-понг, бадминтон, гадания и ещё много сюрпризов.
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