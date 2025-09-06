Больше пространства, ещё интереснее лайн-ап и та самая атмосфера дневных вечеринок Morning Coffee Club. На территории будет всё, чтобы провести день круто: кофе (и не только кофе), маркеты, пинг-понг, бадминтон, гадания и ещё много сюрпризов.