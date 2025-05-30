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Монохром фест

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Сочный весенний фест с заряженными командами из Москвы, провинции и Нижнего Новгорода собираются для усиления звука. Этот фест про андеграунд, истовость и искренность. Порадовать тебя вкусным стаффом собрались три мощных коллектива: — Поколение Питера Пэна — Честно, хлёстко, наизнанку, о главном. — Pitbural — Дети стекловаты. — Октябрьская заря — Просто смириться с потерями... Этим парням уже не терпится раздать жарева, поэтому отменяй все планы на последнюю пятницу этой весны. Вход свободный.

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