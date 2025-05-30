Сочный весенний фест с заряженными командами из Москвы, провинции и Нижнего Новгорода собираются для усиления звука. Этот фест про андеграунд, истовость и искренность. Порадовать тебя вкусным стаффом собрались три мощных коллектива: — Поколение Питера Пэна — Честно, хлёстко, наизнанку, о главном. — Pitbural — Дети стекловаты. — Октябрьская заря — Просто смириться с потерями... Этим парням уже не терпится раздать жарева, поэтому отменяй все планы на последнюю пятницу этой весны. Вход свободный.