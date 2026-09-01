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Монастерио (Monasterio)

Место проведения будет объявлено в день проведения мероприятия

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от 4300₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Монастерио рейв содрогнёт осеннюю Москву. На главной сцене — яростное возвращение одного из лучших лайв-артистов тяжёлого звука, который дебютировал в России, эксклюзивно на Моно, три года назад и которого вспоминает и признаёт аудитория предстоящего события. В ночной прайм вернётся и другой фаворит: итальянец Rian Wood покажет фестивальную мощь, накопленную за год гастролей по миру с лейблом Raveworld. Мастер хардтехнологии из далёкого Чили Aldes станет джокером ивента и впервые выступит в России. Закрывать основную сцену доверили Mrac. Вторая сцена впитает творческую мощь дуэтов-мастеров Gostwork & Slime Coca, Kalina947 & Ronin52, Bloodfire b2b Recurse. Сюда же вернут Magmaom из Чехии, и организуют дебют Furiah – выпускницы Академии, а также новые сеты Julia, Chain Damage и их творческо-хулиганского союза Destructive Elements. На третьем танцполе — фирменный дискотечный бал лейбла Larisa в составе Fok x Uh, Molly, Vasirave и любимцев аудитории — Dosug DJs. Четвёртая сцена будет двигаться в унисон с Unbalance, Sasha Prana из ЕКб, экспериментальным Alex Pankov и Luchshiy, который даст жару с винила.

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