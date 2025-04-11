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Monasterio 12 Years

Адрес будет анонсирован в день события

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от 3400₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Звёздные гости из Бельгии, Германии, Ирана, Нидерландов, питерский Kontrkult и мощнейший состав резидентов на грандиозном праздновании 12-летия Monasterio. Line up: ALOD & KYK CHAIN DAMAGE x SECRET GUEST JAPAU KAHAN SCHRANZESLAV SOLITARY GARDEN x SUB IMPERIUM VOLUNT BARBATI ALEX PANKOV DESTRUCTIVE ELEMENTS GEMUT JULIA IGOR STARSHINOV MAIN SNIFFER ENGINEER MRAC OPTIMUSS и многие другие. Информация по месту проведения будет анонсирована в день события.

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