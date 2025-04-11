Звёздные гости из Бельгии, Германии, Ирана, Нидерландов, питерский Kontrkult и мощнейший состав резидентов на грандиозном праздновании 12-летия Monasterio. Line up: ALOD & KYK CHAIN DAMAGE x SECRET GUEST JAPAU KAHAN SCHRANZESLAV SOLITARY GARDEN x SUB IMPERIUM VOLUNT BARBATI ALEX PANKOV DESTRUCTIVE ELEMENTS GEMUT JULIA IGOR STARSHINOV MAIN SNIFFER ENGINEER MRAC OPTIMUSS и многие другие. Информация по месту проведения будет анонсирована в день события.