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Про событие
Звёздные гости из Бельгии, Германии, Ирана, Нидерландов, питерский Kontrkult и мощнейший состав резидентов на грандиозном праздновании 12-летия Monasterio. Line up: ALOD & KYK CHAIN DAMAGE x SECRET GUEST JAPAU KAHAN SCHRANZESLAV SOLITARY GARDEN x SUB IMPERIUM VOLUNT BARBATI ALEX PANKOV DESTRUCTIVE ELEMENTS GEMUT JULIA IGOR STARSHINOV MAIN SNIFFER ENGINEER MRAC OPTIMUSS и многие другие. Информация по месту проведения будет анонсирована в день события.
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