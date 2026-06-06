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Кинопоказ «Момент» (2026) — мокьюментари о Charli XCX и её горестях и радостях в суровой музыкальной индустрии + вечеринка до самого утра с диджей сетами и встречей рассвета. angelnova / диджей vpn / magma / falcon kid / lega / pussixan / karakatitsa Вход свободный.
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